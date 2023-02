Nous recherchons pour notre client basé sur le secteur de Mulhouse, un Assistant ADV (H/F).



Vous avez pour missions :



- L'enregistrement des commandes de marchandises et échantillons, ainsi que la gestion de la disponibilité des produits,

- Le contrôle des prix et remises selon les offres commerciales établies,

- La gestion du suivi commercial (modification de commandes, ajout de produits, reliquats, annulation de commandes, retard de livraison...) en lien avec les services internes,

- Le contrôle et l'application des spécificités des contrats cadres,

- L'optimisation des volumes et fréquences de livraison en lien avec les clients,

- La déclaration des non-conformités.



CDI à pourvoir dès que possible.

35h du lundi au vendredi.

Rémunération 2000€ brut + 13ème mois + Tickets restaurants.