· Relancer les fournisseurs : suivre, contrôler et enregistrer les confirmations de commande ;

· Analyser les niveaux de stock et proposer le réapprovisionnement nécessaire en fonction des stocks mini, des conditionnements commerciales et des regroupements pour frais de port ;

Profil recherché

De formation Bac +2 minimum, vous avez une première expérience professionnelle réussie. Vous avez un esprit d'analyse et de la rigueur dans la saisie des données.

Vous maitrisez l'anglais et avez des notions en allemand.

Connaissance des INCOTERMS et de l'outil bureautique indispensable.

Poste en CDI.

Horaires de travail à temps plein réparti sur 4,5 jours soit de 8 h à 11 h 50 et de 12 h 50 à 17 h du lundi au jeudi et de 8 h à 12 h le vendredi, avec une souplesse de plus ou moins 30 minutes autour de 8 h.

https://www.sofitex.fr/FR/offres-emploi-interim-cdi/detail-bw0s8qut85.html