Description du poste :

Vous êtes à la recherche d'un nouveau poste dans une entreprise dynamique et en plein développement, ce poste est pour vous!

Nous recherchons pour notre client, entreprise basée à Saint-Louis (68): un assistant approvisionnement H/F.

L'assistant sera principalement occupé à des tâches liées à l'approvisionnement (90 %), les achats ne représenteront que (10 %) de son temps de travail.

Principales tâches de l'assistant approvisionnement / achats :

* traiter les demandes d'achats provenant des différents services et ateliers, déclencher les bons de commande ;

* analyser les niveaux de stock et proposer le réapprovisionnement nécessaire ;

* contacter les fournisseurs pour obtenir les informations nécessaires (caractéristiques des produits, tarifs, délais de livraison...) ;

* saisir les commandes fournisseurs ;

* suivre les livraisons ;

* rechercher et recevoir les fournisseurs pour les produits consommables et le petit équipement, consulter les fournisseurs sur les prix.

Description du profil :

Vous aves un niveau BAC+2 minimum et une première expérience professionnelle dans le domaine des achats. Vous connaissez les principales sources d'approvisionnements par produits. Vous avez une aisance relationnelle. Vous avez une rigueur dans la saisie des données. Vous maîtrisez l'anglais et des notions en allemand. Vous maîtrisez l'outil bureautique.

Horaires de travail à temps plein réparti sur 4,5 jours soit de 8 h à 11 h 50 et de 12 h 50 à 17 h, du lundi au jeudi et de 8 h à 12 h le vendredi, avec une souplesse de plus ou moins 30 minutes autour de 8 h.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/6248528