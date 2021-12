La Micro crèche des Roses et des choux de taille humaine recherche un/une professionnel(le) dynamique et motivé(e) pour un remplacement dès le 3 janvier 2022.

Bienveillance, bien-être de l'enfant et respect de son rythme sont au c?ur de nos pratiques.

Vos missions:

- Être à l'écoute des enfants pour identifier et répondre à leurs besoins physiques et affectifs

- Assurer des soins en respectant le stade de développement de l'enfant (change, repas, sommeil...)

- Respecter les protocoles d'hygiène, de sécurité et de santé nécessaires à l'intégrité physique des enfants

- Participer à l'entretien des locaux et du matériel au sein de la section

- Proposer et animer des temps d'éveil en collaboration avec l'équipe pour développer l'imaginaire et la créativité des enfants

- Transmettre quotidiennement aux parents les observations concernant leur enfant dans le cadre d'un partenariat éducatif

- Soutenir la parentalité en écoutant les questionnements et inquiétudes des familles

- Favoriser l'intégration des parents dans la vie de la micro-crèche (cafés parents, ateliers, fêtes )

- Participer pleinement à la vie de la structure ainsi qu'aux temps forts de l'année

- Favoriser la réflexion autour des pratiques professionnelles afin de garantir la qualité d'accueil des enfants et de leurs familles

- Veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité

- Participer à la mise en place du projet pédagogique de la micro-crèche

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/125GWLK