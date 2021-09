Vous avez un CAP Petite Enfance et 2 ans d'expérience en crèche minimum auprès d'enfant âgés de 0 à 3 ans.

Vous participerez activement à l'accueil de l'enfant et de ses parents au quotidien ainsi qu'à l'éveil de l'enfant. Vos activités principales seront: aider les enfants dans la réalisation des actes de la vie quotidienne, mener avec eux des activités d'éveil et assurez l'entretien de leur cadre de vie. Vous effectuerez également des transmissions aux parents et élaborerez des menus équilibrés pour les enfants.

Les compétences attendues pour ce poste sont: dynamisme, créativité, motivation, sens du travail en équipe, rigueur et sens de l'organisation, écoute et qualités relationnelles, tact et discrétion, ponctualité, respect des protocoles et règles d'établissement,connaissances en pédiatrie et en psychologie de l'enfant.

Type d'emploi : Temps complet, CDD de remplacement maternité et congé parental. Poste 7h30-14h30, 8h-11h30/14h30-18h30 et 11h30-18h30

Durée du contrat : 12 mois

Nombre d'heures : 35h par semaine

Date limite de candidature : 01/11/2021

Date de début prévue : dès que possible

Type d'emploi : Temps plein, CDD

Salaire : 1 231,00€ par mois

Mesures COVID-19:

Respect du protocole sanitaire en vigueur dans les EAJE

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/119VBSK