La Micro-Crèche Saint Côme recherche un Professionnel de la Petite Enfance (H/F) à Mulhouse

Vous souhaitez vous investir dans un groupe associatif en plein développement en partageant pleinement ses valeurs : la qualité de service, le sens du travail, l'enthousiasme, et surtout le respect de la dignité de toute personne.

Titulaire d'un CAP Petite Enfance, vous évoluerez au sein de notre Micro-Crèche, sous la responsabilité de la directrice d'Etablissement, vos principales missions seront :

- Accueillir les parents et les enfants

- Participer aux réunions d'équipe

- Assurer les soins et l'hygiène de vie quotidienne des enfants

- Encadrer un groupe d'enfants

- Entretien de l'environnement

- Assurer la gestion des stocks (produits d'hygiène)

- Organiser des activités d'éveil

Vous avez une forte capacité relationnelle, vous êtes calme et avez une bonne maitrise de vous-même. Vous savez travailler en équipe et arrivez à anticiper les comportements et les réactions des enfants.

