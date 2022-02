Missions :

Une importance particulière est donnée à la capacité à s'intégrer dans une équipe où la polyvalence sera une composante majeure.

Les échanges journaliers en interne et en externe, impliquent une maitrise parfaite de la formalisation des échanges (parlés et écrits).

La maitrise des outils WORD et EXCEL est obligatoire, une expérience des outils métiers (ERP) est souhaitée.

Dotée de bonnes qualités organisationnelles et relationnelles, et d'un bon niveau d'autonomie, la personne candidate sera force de proposition sur l'optimisation de ses taches et sur les éventuelles évolutions de ses sources et méthodes d'approvisionnements/achats.

Ouverture, curiosité, rigueur, fiabilité, organisation, efficacité, sont les qualités

majeures pour la bonne tenue de ce poste.

Profil recherché :

Formation souhaitée : Bac+2 Logistique - Organisation - Achats

Notions d'achat et de comptabilité, maitrise des outils informatiques.

Expériences en approvisionnement exigée, en milieu médical souhaitée.

Ouverture à la formation interne.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/127FPSG