POSTE : Assistant Achats H/F

DESCRIPTION : Endress+Hauser est un des leaders internationaux dans la fourniture d'instrumentation de mesure, de services et de solutions pour les processus industriels. Avec plus de 14.000 employés partout dans le monde, notre entreprise a malgré tout conservé un esprit familial et nous sommes très fiers de l'excellente ambiance de travail qui y règne. Chez nous, la collaboration repose toujours sur deux éléments phare : les compétences professionnelles et humaines. Ce que cela nous apporte ? Un environnement de travail agréable, au quotidien.

Missions + Défis :

Sous la responsabilité du Directeur Logistique et en étroite collaboration avec l'Acheteur site vous contribuez au bon fonctionnement et au développement du service.

A cet effet, vous tâches/missions principales sont :

- Assister l'acheteur en gérant en autonomie l'activité opérationnelle des achats (budget, prévisions, reporting, tableaux de bord, suivis des contrats, des approvisionnements et des stocks...).

- Coordonner les échanges entre les services, les fournisseurs et les équipes supply chain pour l'ensemble des sujets de son périmètre d'activité.

- Entretenir et développer une relation commerciale avec les fournisseurs.

- Réaliser et mettre à jour les bases de données fournisseurs et produits.

- Traiter et suivre les demandes d'achats jusqu'à la livraison.

- Suivre les éventuels litiges (retour, échanges...), participer à leur résolution et à l'évaluation des fournisseurs.

- Contribuer activement au développement de l'activité achat afin de fournir une qualité de service optimale.

- Participer aux projets qui relèvent de votre périmètre d'activité.

Profil + Qualification :

De formation Bac +2/3 dans le domaine des achats, vous bénéficiez d'une première expérience significative en industrie sur un poste similaire. Vous maîtrisez les outils informatiques tels que SAP, Microsoft Office et êtes à l'aise avec les outils numériques. La maîtrise de l'anglais est indispensable. Vous êtes dynamique, autonome et rigoureux, et capable de gérer plusieurs dossiers de front. Vous êtes reconnu pour vos aptitudes relationnelles et votre sens du service.

