UP COMPETENCES PLUS est un organisme de formation professionnelle basé à Mulhouse et proposant une offre riche de plus de 100 formations courtes dans 12 domaines de compétences différents, avec plusieurs modalités d'intervention (formation en intra, coaching, atelier, formations en soirée, en journée, en présentiel et en visio), à destination de tous les professionnels, particuliers et entreprises.

Rattaché(e) à la responsable de l'organisme de formation, vous avez pour missions de l'assister dans les tâches quotidiennes.

A ce titre, vous êtes amené(e) à :

- Faire le suivi administratif des parcours de formation des stagiaires (de l'inscription à la fin de la formation),

- Faire le suivi de la formation des stagiaires et gérer les aléas,

- Etre en lien direct avec l'équipe de formateurs,

- Gérer la logistique des formations qui se déroulent en présentiel (venue des stagiaires sur site, réservation des salles de formation, etc.),

- Préparer les modalités pratiques pour les certifications qui se déroulent en présentiel,

- Participer aux salons professionnels et autres événements,

- Faire l'accueil téléphonique.

Une bonne présentation et un très bon niveau en français (oral et écrit) sont exigés.

Bonne connaissance des outils informatiques (word, excel, outlook).

Nous vous attendons minutieux-se, organisé, investi-e et curieux-se.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/125BCPM