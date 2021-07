Au sein de l'équipe logistique, nous recrutons un ou une assistant(e) logistique polyvalent dans le cadre d'un remplacement. Le poste est à pourvoir rapidement en CDD (contrats renouvelables durant plusieurs mois). Vos missions seront les suivantes : Import Douane - Ouverture de dossiers d'importation Aérien et Maritime - Déclarations d'échanges de Biens Export polyvalence toutes activités : - Organisation et gestion des expéditions de produits finis et organisation de retour de marchandise - Saisie, suivi et contrôle des expéditions et des arrivages - Réponses aux demandes clients internes et externes - Vous avez un niveau Bac à Bac+2 avec expérience significative à niveau Bac + 5 débutant , idéalement dans les domaines transports et administration des ventes - Très bonnes connaissances bureautiques (Excel, Pack office) - Anglais courant, autres langues appréciées - Connaissances des Incoterms appréciées - Orientation clients - Qualité de coopération (travail en équipe) - Agilité - Adaptabilité - Polyvalence