Missions :

Administratif

- Gestion des achats (fournisseurs, matériels )

- Gestion des ventes, saisie et suivi des pièces de ventes de la commande à la facturation.

- Gestion de la correspondance (courrier, demandes clients, contact fournisseur...)

- Réalisation des tâches comptables (établissement de la facturation, suivi des retards de paiement et relance, suivi bancaire, journal des achats.

- Identification, enregistrement, vérification et diffusion des documents internes et externes. (Procédures)

- Création et analyse d'indicateurs

Commercial

-Contact des clients/fournisseurs pour validation des délais.

Finances

- Paiement des fournisseurs

- Suivi des comptes

- Saisie de la banque et des règlements dans le logiciel de gestion.

Accueil et commercial :

- Interface avec l'ensemble des interlocuteurs internes et externes ;

- Accueil physique et téléphonique.

-Support commercial Allemand

QUALITÉS REQUISES

Vous devez avoir une expérience significative à un poste similaire ou équivalent et disposer d'un bon niveau d'Allemand à l'oral comme à l'écrit.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/126HBKJ