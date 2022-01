Vous êtes l'Interlocuteur privilégié des clients face à leurs demandes et attentes techniques.

A ce titre vos principales missions sont les suivantes :

- Réception et gestion de la demande client (bureaux d'études, travaux neufs, maintenance, ingénieries, prescripteurs et utilisateurs ),

- Chiffrage de la solution technique adaptée (offre commerciale),

- Enregistrement et suivi des commandes,

- Assurer la coordination entre les acteurs concernés par le projet,

- Organisation et planification pour les projets



Le profil :

Vous avez une formation BAC+2 complétée d'une expérience de 3 ans minimum idéalement dans un environnement industriel.

Vous maitrisez le vocabulaire technique en anglais, êtes autonome, organisé et vous avez le sens de la satisfaction clients.

Poste à pourvoir en CDI, basé à proximité de Mulhouse.

Rémunération : fixe + Primes+ 13ème Mois (négociable suivant compétences et expérience).

