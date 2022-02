Rattaché(e) au département commercial vous êtes un véritable soutien et vous prenez en charge l'ensemble des missions administratives et commerciales liées au domaine d'activité :



- Assurer le traitement et le suivi administratif des ventes au client

- Assurer le suivi et le bon déroulement des différentes opérations du processus de traitement des commandes clients

- Saisie et enregistrement des commandes dans le logiciel ERP

- Confirmer les commandes clients et en assurer le suivi

- Organisation des transports (connaissance des incoterms)

- Assurer la facturation

- Assurer la gestion des stocks

Missions complémentaires :



Votre appétence pour l'informatique vous permet d'être référent(e) auprès du prestataire informatique et au sein de la société.

Votre pédagogie vous permet d'accompagner les collaborateurs dans la mise en place et le déploiement de l'ERP (Dynamics est un progiciel)

Possibilité de télétravail

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/127FQWP