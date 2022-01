Assistant de Direction sur Bartenheim (H/F) :



Missions :



Préparer les calendriers, organiser les déplacements et les notes de frais.

Superviser et organiser des projets spéciaux tels que des événements internes nationaux et internationaux (fête de Noël, conventions de gestion) pour l'entreprise.

Gérer les questions sensibles avec un haut niveau de confidentialité, de discrétion et de jugement.

Organiser plusieurs agendas avec des horaires complexes, déplacements, hébergement des cadres, résoudre les problèmes de planification.

Préparer les rapports de dépenses.

Aider à préparer des présentations et des projets spéciaux, en faisant gagner du temps à la Direction en lisant, recherchant, recueillant et en analysant les informations au besoin, à l'avance.

Gérer les appels téléphoniques et les courriels entrants ; prendre et livrer des messages précis ; répondre aux demandes en recueillant et en fournissant des informations ainsi qu'en adressant les appels aux personnes concernées.

Être réactif aux e-mails/sms/appels téléphoniques.

Accueillir les invités de la Direction en personne ou au téléphone; répondre ou orienter les demandes de renseignements.

Rédiger et préparer la correspondance pour les annonces internes, les réunions du conseil d'administration et les organisations dans lesquelles la Direction est impliquée.

Gérer les contacts de la Direction.



Compétences :



Formation Bac+2 / BTS assistante de direction ou équivalent.

Expérience de 5 ans minimum en qualité d'assistant(e) de direction, assistant(e) du personnel.

Maîtriser Microsoft Office (Outlook, Word, Excel et PowerPoint).

Langues Anglais requis. Allemand et / ou Espagnol sont un plus.

Être dynamique, polyvalent, organisé, rigoureux et savoir travailler dans l'urgence.

Avoir le sens des affaires, des priorités et de la confidentialité aigu. Développer la communication, être capable de travailler avec des informations sensibles et confidentielles, ainsi que d'interagir avec des personnes à tous niveaux et de manière professionnelle.

Horaires flexibles dictés par les besoins des entreprises pour les projets et les réunions.

