POSTE : Assistant de Direction H/F

DESCRIPTION : Véritable bras droit du Directeur Générale, vous l'assisterez sur les différentes missions suivantes :

- Suivre les factures clients/fournisseurs des différentes entités commerciales.

- Dresser un état financier mensuel des différents programmes.

- Relances impayées.

- Gestion/commandes des fournitures de bureau.

- Suivi des activités juridiques (dépôt de statut au greffe).

- Travail préparatoire pour la déclaration des TVA.

- Suivi des dossiers de ventes avec les différents notaires.

- Gestion et suivi des notes de frais.

- Participation à l'élaboration des bilans financiers des projets immobiliers.

- Organisation des réunions/séminaires/repas d'entreprise.

- Gestion des courriers entrants et sortants.

- Suivi des dépenses et contrôle des budgets de communication.

- Suivi des SCI patrimoniales.

PROFIL : Nous souhaitons rencontrer des candidats dotés d'un réel esprit d'équipe avec un sens aigu du service client en interne comme en externe. Vous êtes créatif, discret, intéressé par les challenges ambitieux et avez le souhait de rejoindre une équipe dynamique. De bonnes capacités rédactionnelles sont requises pour ce poste. Des connaissances juridiques de bases et de comptabilité seront un réel plus.

Vous justifiez d'une expérience réussie de minimum cinq à dix ans sur un poste similaire idéalement dans le monde de l'immobilier, juridique ou notariat.

Outre le tempérament rigoureux et méthodique qui incombe à votre fonction, vous êtes pragmatique et opérationnel. De plus vous êtes doté d'un bon relationnel, d'une forte réactivité et savez gérer des priorités.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/1351199