Votre missionAdecco PME est un réseau entièrement dédié aux besoins en recrutement des TPE et PME: CDD, CDI et Intérim.Lagence Adecco PME de Mulhouse recherche pour lun de ses clients du secteur dentaire, un ASSISTANT SERVICE CLIENT (H/F)

Poste à pourvoir en CDI.

Vos Missions :

- Prospection téléphonique

- Conseil et fidélisation de la clientèle

- Gestion dun portefeuille clients

- Saisie informatique et Gestion des commandes dentaires: préparation, contrôle des livraisons, gestion des stocks,...

Votre Profil :

- Vous avez de bonnes connaissances du Pack Office

- Vous maîtrisez lorthographe et avez une bonne aisance relationnelle

- Vous êtes rigoureux(se), autonome et dynamique

- La connaissance de lAS 400 est un plus

- La connaissance du consommable cabinet et laboratoire dentaire est un plus

Si vous correspondez au profil, merci de candidater en ligne !

