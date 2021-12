Vous souhaitez intégrer une entreprise familiale et dynamique Notre client basé sur Mulhouse, recherche son futur collaborateur !

Ainsi, vos missions seront les suivantes :

- Accueil physique et téléphonique

- Gestion du courrier + mail entrant

- Gestion des défectueux

- Divers travaux d'assistanat commercial

Ce qu'ils vous proposent :

- Un salaire selon votre expérience

- Un cdi

- Une base horaire de 35h

- Un démarrage rapide

Ce poste vous intéresse Alors n'hésitez plus, envoyer nous votre cv sur mulhouse[a]actua.fr



Ce qu'ils apprécient chez vous :

- Votre expérience de minimum 2 ans sur un poste similaire

- Votre aisance tant à l'oral qu'a l'écrit

- Votre bac +2 dans le domaine administratif



https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/6590719