Dans un centre d'audioprothèse, vous travaillerez aux côtés de l'audioprothésiste.Les missions qui vont vous être confiées sont les suivantes :

- Assurer l'accueil physique, téléphonique, la prise de rendez-vous,

- Le suivi des impayés et la gestion des agendas

- Classer et organiser les informations des clients

- Tenir la caisse, gérer les stocks et les remises en banque

- Accompagner et suivre les dossiers Franfinance

- Suivre les essais, les ventes des produits et envoyer un compte-rendu à l'ORL.

- Conseiller et vendre des services et produits accessoires

- Assurer les commandes fournisseurs et les stocks

- Assurer la bonne tenue du centre

- Réaliser de petites opérations de maintenance sur les appareils

Votre profilVous avez une expérience de plus de 2 ans dans l'assistanat, la gestion et la relation client ?Vous savez faire preuve d'empathie, êtes capable d'écouter et de conseiller le client selon ses besoins ?Vous êtes dynamique, aimez prendre des initiatives et avez un bon relationnel ?Alors n'hésitez pas à postuler !

Début du contrat : Dès que possibleSalaire : fixe + primes + TR +autres avantagesType de contrat : CDILocalisation : CERNAY (68700)

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/8153216