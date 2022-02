ASSISTANT D'AGENCE H/F

Vos Missions :

- Passage d'annonces.

- Recherche de Candidatures.

- Entretiens approfondis.

- Propositions actives de candidatures à nos clients.

- Création des dossiers de candidatures.

- Création et gestion des contrats.

- Gestion des visites médicales, Accident du travail et maladie.

- Récupération et saisie des relevés d'heure.

- Gestion de la formation.

- Envoie des contrats et fiches de paies.

- Gestion des acomptes.

- Suivi de mission des intérimaires.

Pour plus d'offres d'emploi, téléchargez notre application myPROMAN intérimaires sur App Store ou Google Play.

De formation Bac +2 en tant qu'Assistant Manager, Assistant de Gestion PME-PMI ou équivalent, vous intégrerez une équipe dynamique.

Nous vous proposons un CDD pour un poste à pourvoir dès que possible, débutants acceptés.

Rejoignez une entreprise et une équipe dynamique avec un esprit libre

Rémunération : 1700€ brut + tickets restaurant + mutuelle + prime d'été + prime de noël + part variable sur le résultat net de l'agence.

Vous êtes motivé, rigoureux, polyvalent avec le sens du contact ?

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/9860397