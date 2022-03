POSTE : Assistant en Alternance H/F

Les fonctions ou intitulés se déclinent au féminin comme au masculin.Vous êtes à la fois ouvert aux autres ? Commercial ? Avec une âme RH ? Un tempérament d'aventurier ? Et aimez travailler en autonomie ? Alors vous êtes fait pour nous rejoindre !Diffuser les offres d'emploi sur notre site internet et sur les sites de recherche d'emploi (job-boards)

Effectuer des recherches candidats sur les job-boards et réseaux sociaux

Réaliser les entretiens de recrutement et valider les compétences des candidats et intérimaires

Pourvoir à toutes les demandes de placement de personnel intérimaire et recrutement émanant des clients

Veiller au bon déroulement de la délégation (clients, intérimaires)

Participer au développement commercial : relances clients actifs et inactifs, prospection téléphonique, prise de rendez-vous commerciaux, propositions actives de candidats...

Participer à la gestion administrative de l'agence : contrats, relevés d'heures, acomptes, clôture de paies...

PROFIL : Votre parcours de formation post-bac vous a idéalement amené à une certaine polyvalence, vers le commerce, les RH ou la santé, et vous êtes prêts à vous investir dans l'apprentissage des compétences qui vous manquent. Nous cherchons avant tout des tempéraments ouverts aux candidats, à l'écoute de nos clients, et qui saura répondre aux besoins sensibles des métiers de la Santé.

