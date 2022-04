POSTE : Assistant Administrative et Recrutement H/F

DESCRIPTION : Sofitex Mulhouse

Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.

Dans le cadre de son développement, SOFITEX recherche pour un poste à pourvoir immédiatement à son agence de Mulhouse :

Assistant(e) administrative et recrutement H/F

Description du poste :

Vous assurerez le suivi administratif de l'agence : paie, facturation, accueil physique et téléphonique, création et gestion des dossiers intérimaires.

En plus de l'accueil, vous participerez en équipe à la recherche, l'évaluation et la présélection des candidats

Poste en CDI.

Salaire : 1 650€ brut/mois + intéressement

PROFIL : Profil recherché :

Vous justifiez d'une formation supérieure Bac +2 type BTS Assistante de Gestion, DUT Gestion d'entreprise, BTS Comptabilité-Gestion.

Réactif, disponible et polyvalent, vos qualités relationnelles et humaines sont indispensables dans la réussite de ce poste.

Formation au métier assurée.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/1830359