1. Assistant(e) Formation en charge de la gestion administrative (AFG : Assistant(e) Formation Gestion) : A ce titre, il/elle gère administrativement les bénéficiaires de services et les stagiaires en formation. Pour ce faire, il/elle :



- Assure l'ensemble des actes de gestion administrative des publics bénéficiaires de prestations et de formation : de l'inscription et la convocation jusqu'au terme de leur parcours



Prépare et gère :



- les entrées dans les parcours et les formations (pré-accueil et accueil, constitution des dossiers administratifs)

- le suivi du parcours ou des formations (recueil et transmission des justificatifs, prise en compte des aléas)

- les sorties (transmission des pièces justificatives aux stagiaires)

- Assure la traçabilité de l'activité (enregistrement dans les SI internes /externes et les reporting correspondants)

- Contribue à la constitution de jurys, à leur convocation et assure le suivi pour leur rémunération



2. Assistant(e) Formation en charge du recrutement des stagiaires et de l'accès des bénéficiaires aux services du centre (AFR : Assistant(e) Formation Recrutement). A ce titre, il/elle :



- Accueille en lien avec ses activités, les publics et les partenaires ;

- Répond à leur demande en leur apportant une première information et en leur indiquant si nécessaire le contact, ou la marche à suivre à l'interne voire à l'externe, pour compléter leurs démarches ;

- Renseigne et aide les publics dans leur choix de formation, leurs droits à la formation et leurs besoins de services (en direct, contacts téléphoniques, mél...) ;

- Participe à la planification et la mise en oeuvre des actions de recrutement ;

- Anime des informations collectives ;

- Réalise des actions de promotion de l'offre et de recherche de candidats pour optimiser l'occupation des places de formation et les dispositifs ;

- Participe aux salons, journées portes ouvertes, opérations de sourcing recrutement.



3. Assistant(e) formation en charge de la commercialisation des produits (AFC : Assistant(e) Formation Commercial(e). A ce titre il/elle participe au développement du centre ou de son secteur d'intervention ; il/elle :



- Gère un fichier clients, envoie des mailings, favorise la qualification et la transformation des contacts en clients, réalise des ventes (CPF, AIF ...) ;

- Oriente les clients ou prospects vers les équipes commerciales en fonction de leur demande ;

- Constitue des dossiers de formation, établit un calendrier de formation dans le cadre d'un dossier de financement ou d'un CPF

- Conseille et aide les publics à constituer un dossier de financement ;

- Met en oeuvre les co-financements appropriés, établit les devis et conventions dans les SI internes et externes.

Niveau 5 et expérience administrative et-ou commerciale de 3 ans minimum dans les secteurs de la formation et-ou de l'insertion professionnelle

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/2539439