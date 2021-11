Au sein d'un centre dentaire situé à STRASBOURG, vous travaillerez au fauteuil avec un praticien (omnipratique) et ferez la préparation du cabinet ainsi que le suivi des dossiers. Vous êtes idéalement assistant(e) dentaire DIPLOME(E) ou bien vous avez au moins une expérience en cabinet dentaire. Vous êtes reconnu(e) pour votre aisance relationnelle, votre patience et votre professionnalisme. Rémunération selon expérience et qualification.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/4642823