Vous intégrez un cabinet riche d'un praticien, de deux assistantes et d'une secrétaire.

Vos missions:

- travail à 4 mains au fauteuil

-accueil téléphonique des patients et prise des rendez-vous (soutien secrétariat)

-gestion du stock, des salles de soins et de la stérilisation.

Qualités requises: dynamisme et motivation, polyvalence, aimer travailler en équipe, maîtrise de l'outil informatique.

Vous travaillerez les mardis, mercredis et vendredis de 8h30 à 12h et de 14h à 19h ainsi que les samedis de 8h à 12h.(85%)

Vous avez impérativement la formation d'assistant(e) dentaire.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/129TBTX#