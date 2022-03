ASSISTANT(E) LOGISTIQUE (H/F) sur Mulhouse (68) pour une mission intérim de longue durée. Vos principales missions seront : -Gérer le stock de palettes (Gérer administrativement les mouvements physiques, Valider informatiquement les commandes, Réaliser des inventaires et mesurer les écarts, Commander et suivre les consommables administratifs et informatiques) -Traiter les anomalies (Diagnostiquer le dysfonctionnement et identifier les causes, Procéder aux retours clients, Gérer les zones physiques d'anomalies, Assurer les opérations physiques et informatiques liées à la casse, Assurer la conformité du stock avec le stock Client) -Faire du reporting

Vous possédez une expérience dans le domaine du secrétariat, gestion ou comptabilité. Rigoureux(se) et organisé(e), vous maitrisez le Pack Office.

Horaires de travail : En journée

