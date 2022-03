POSTE :

ASSISTANT LOGISTIQUE BILINGUE ALLEMAND H/F

Pour cette mission, vous assisterez le responsable Logistique Entrepôt dans :

- Accueil et gestion des conducteurs entrants et sortants qui se présentent au guichet.

- Tri des documents des fournisseurs à l'entrée.

- Scannage des justificatifs de livraison.

- Traitement des demandes de justificatif de livraison.

- Gestion et saisie des commandes hebdomadaires des mouvements.

- Contacts téléphoniques avec les clients rattachés au service.

- Gestion et suivi d'état de stock pour les fournisseurs sous Excel.

- Saisie de listes de colisage.

- Autres Saisies et tâches diverses, en polyvalence dans le service.

PROFIL :

Réactif(ve), polyvalent(e), organisé(e) et avez le sens du service et du contact... Vous êtes issu(e) d'une formation commerciale ou administrative, au minimum de niveau Bac +2 (Management commercial, Gestion administrative et commerciale ou dans le transport).

Vous justifiez d'une première expérience dans le domaine du transport.

Vous maîtrisez parfaitement les outils informatique et de bureautique ainsi que la création ou mise en forme de classeur Excel.

Pour cette mission il sera nécessaire que vous maîtrisiez langue allemande.

Horaire : 35h/semaine

Le salaire sera à définir.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/0611023