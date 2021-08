POSTE : Assistant Administratif en Ressources Humaines H/FPROFIL : Vous avez une expérience d'au moins 1 an à un poste similaire. Vous avez de bonnes notions en Excel ainsi qu'en Ressources Humaines. Vous êtes rigoureux(se), organisé(e) et savez faire preuve d'initiatives. Ce que nous vous offrons : - Un contrat à temps partiel : 19h00 par semaine (le matin). - Une formation sur votre poste. - Une rémunération en adéquation avec vos compétences. - Des possibilités de promotions internes. Vous souhaitez faire partie de l'aventure BK ? Postulez à notre offre !DESCRIPTION : Le Groupe BK est une holding basée à Illzach (68) qui gère plus de 80 établissements franchisés dans le secteur de la restauration. Le Groupe BK représente aujourd'hui 8 marques : - Resto Sushi's. - Starbucks. - Au Bureau. - Paul. - O'Tacos. - Hippopotamus. - Volfoni. Nous partageons des valeurs communes telles que l'esprit d'équipe, l'entraide, le dynamisme et la détermination pour satisfaire nos clients et fidéliser nos collaborateurs. Le Groupe BK recherche pour sa holding située à Illzach, un Assistant Administratif en Ressources Humaines H/F à temps partiel. Sous la responsabilité de la RRH, vos missions seront : - Intégrer un nouveau salarié : DPAE, établissement contrat de travail, mise à jour des bases de données. - Préparer des documents contractuels : avenant au contrat de travail, certificat de travail, courrier fin période d'essai. - Suivre la validité des documents d'identité du personnel. - Assurer le suivi des aides à l'embauche. - Inscrire et transmettre aux salariés les documents d'adhésion à la mutuelle. - Participer à l'archivage des dossiers du personnel, documents administratifs ainsi que l'archivage informatique. - Gérer les déclarations accidents du travail. - Collaborer avec la gestionnaire de paie pour les travaux administratifs : intégrer dans la GED les documents contractuels, les variables ou autres documents administratifs. Après session de paie, préparer les documents pour envoie aux structures. - Réaliser tout autres travaux administratifs.

