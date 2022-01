Missions

En intégrant l'Association Résonance en tant qu'Assistant Ressources Humaines H/F, vous travaillez en lien avec les services du siège et le service paie.

Dans ce cadre vous serez amené(e) à :

- Assurer la gestion administrative des dossiers du personnel et contribuer à sa sécurisation.

- Rédiger des contrats de travail

- Assurer le suivi des arrêts maladie (AT/MTH)

- Saisir des variables de paie

- Assurer la tenue des dossiers du personnel, le classement.

- Archivage

Profil recherché

Issue d'une formation ressources humaines (Bac+2), vous disposez d'une première expérience à un poste similaire, qui vous a permis d'acquérir des connaissances pratiques.

Vous êtes rigoureux(se), discret(e) et doté(e) d'une bonne capacité d'analyse et d'observation. Reconnu(e) pour votre Organisation ; implication et rigueur sont autant de qualité qui vous permettront de réussir vos missions.

La maîtrise du pack office et une bonne aisance sur l'outil informatique sont indispensables.

Cette offre vous intéresse ? N'hésitez pas à postuler, rejoignez notre établissement pour de nouveaux projets professionnels !

Le poste est à pourvoir en CDD de 2 mois, temps plein, sur Logelbach.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/126YYPH