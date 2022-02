Contexte

Le poste s'inscrit dans le cadre d'un renfort sur Service Ressources Humaines à l'occasion d'un projet de migration vers un nouveau logiciel SIRH et paie.



Vos missions / activités

- Soutien au département Traitement des Salaires

- traitement des pointages de paie établis par le Service du Personnel

- saisie des éléments variables

- interface temps/paie

- gestion des arrêts de travail

- divers travaux post-paie

- Travaux administratifs relatifs à la gestion du personnel de l'institut :

- constitution et suivi des dossiers des candidats, des salariés et des anciens personnels

- suivi de la gestion des temps et des absences



Votre profil

- Bac Professionnel spécialisé en Ressources Humaines / Paie / Comptabilité

- Vous disposez d'une expérience antérieure dans le domaine de la paie

- Aptitude au travail en équipe, organisation, communication

- Des connaissances de l'allemand et de l'anglais seraient souhaitées mais ne sont pas indispensables

Contrat proposé : CDD d'un an.

L'Institut offre une rémunération attractive, des horaires de travail flexibles ainsi que de multiples possibilités de formation.

Si vous êtes intéressé(e) par ce défi, c'est avec plaisir que nous examinerons votre dossier de candidature !

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/128FWRJ