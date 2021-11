Missions : Dans le cadre d'un remplacement, vous serez amené(e) à intégrer une équipe de 7 personnes. Vous intégrez plus précisément l'équipe du plateau technique et opérationnel RH composée de 3 personnes. Vous serez rattaché(e) au responsable de l'équipe Administration du personnel. Vous préparerez, réaliserez et contrôlerez les bulletins de salaire. Vous réaliserez également les tâches relatives à la gestion du personnel (contrats, absences, déclarations aux organismes sociaux etc.). Profil : Vous bénéficiez d'une expérience validée en gestion de la paie et en gestion des RH. Vous savez faire preuve d'adaptation et d'esprit d'équipe. Plus d'infos : https://www.arfp.asso.fr/fr/espace-emploi/

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/122VCQC