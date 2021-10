Rattaché(e) au Responsable logistique, vous êtes amené à effectuer les missions suivantes : Présence sur le terrain et support technique opérationnel Support à la gestion de la qualité et de l'amélioration continue Organisation des flux internes, maintien de la supervision de la charge des emplacement de stockage Analyse des flux bloquants ou nouveau Rédaction des consignes ou processus opérationnels logistiques Suivi des indicateurs et priorités sur le terrain Apport de solutions d'optimisation en logistique Edition des documents de transport et de livraison Inspection des entrepôts Compte-rendu au responsable logistique Et en support des responsables : Gestion des réceptions des commandes fournisseurs Gestion des ordres de fabrication et commande client Gestion des plannings et ordres transferts Gestion permanentes de l'état réel des stocks et d'optimisation des processus

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/3412976