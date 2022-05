Au sein de la Direction administrative du réseau d’agence emploi Sofitex à Mulhouse, vous serez en charge d’actions de communication, en collaboration avec notre Chargée de communication, les Responsables d’agences et la Direction Commerciale.

Vos missions :

o Assurer le community management sur les différents comptes sociaux des agences en fonction du plan d’action définie avec l’agence. L’animation concerne majoritairement Facebook et Linkedin mais vous pouvez être amené à intervenir sur toutes les plateformes existantes. La communication se fera en coordination avec le personnel des agences.

o Créer du contenu écrit et visuel (photos, vidéos, montages) pour la communication des agences (online et print).

o Participer à la modération des contenus, création des campagnes et jeux concours, publicité Facebook.

o Établir des rapports statistiques réguliers des actions sur les réseaux sociaux ainsi que sur la présence des concurrents en ligne pour chaque agence.

o Veiller plus globalement sur les nouvelles tendances de recrutement et de communication sur les RS et proposer de nouvelles idées de communication/recrutement.

o Gestion et suivi des évènements partenaires (organisation, planification, billetterie).

o Création de supports de communication pour le pôle commercial.

o Formation de collaborateurs et création de supports de formation.

Poste en CDI

1750€ brut

Lieu de travail :

Siège administratif Sofitex – 36 avenue de la 1DB – Mulhouse

Parking sur place

Accessible en transports en commun