Vos missions :

- Accueil téléphonique et physique des clients groupes, correspondances administratives et commerciales

- prospection téléphonique CSE-MICE

- Réception des demandes groupes et séminaires, analyse des disponibilités

- Elaboration de devis et propositions commerciales

- Relance et suivi téléphonique des dossiers en cours, montage technique et coordination entre les services

- Visites sur site avec les clients (négociation, analyse des besoins, organisation détaillée des manifestations

Profil

Vous avez le courage d'oser en toutes circonstances? Créativité et sens du commerce sont les deux mots qui vous qualifient le mieux? Vous êtes sûrement le talent que nous recherchons!

De formation commerciale exigée BAC +2 minimum avec maîtrise des techniques de vente, vous maitriser très bien l'allemand (niveau B2 minimum). Vous possédez un fort esprit d'analyse et de déduction.

Vous êtes autonome, organisé, rigoureux et créatif.

Débutant accepté.

Vos avantages:

Le 13ème mois et intéressement participation.

Un CSE dynamique proposant de nombreux avantages.

Une bonne mutuelle pour prendre bien soin de vous.

L'opportunité de suivre des formations (métiers, produits, d'empowerment ).

La chance de pouvoir parcourir la France et le monde au fil de vos envies.

Une session d'intégration pétillante pour rejoindre la famille Barrière avec le sourire.

Un accompagnement personnalisé pour développer votre potentiel et évoluer au sein de notre Casino et du Groupe.

Des tarifs collaborateurs pour se faire des week-ends de rêve.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/124XCTS