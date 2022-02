Missions fonctionnelles Renseigne les clients au téléphone, Prépare les offres des prix et les appels d'offres avec l'accord du vendeur, Rend compte de ses contacts avec les clients aux vendeurs responsables, Renseigne, sur les disponibilités, les vendeurs en déplacement, Relance les devis en accord avec le vendeur concerné, Relance les paiements clients, Se voit confier les fonctions transversales au sein du service (qualité, marketing). Missions administratives Applique les procédures mises en place par le service commercial, Saisit et traite les commandes, réclamations qualité, Prépare les documents d'expédition (factures, EUR 1, liste de colisage), Gère et classe les dossiers clients, Edite les statistiques habituelles, Se charge de centraliser les emplois du temps des vendeurs, Gère les réservations avion, hôtel, restaurants des vendeurs Organise les visites clients Rédige les devis simples et standards, Maitrise les incoterms, Maitrise la procédure Lettre de crédit export, Gère le courrier, Le profil Vous êtes titulaire d'un BTS et vous justifiez d'au moins 3 années d'expérience à un poste similaire. Vous êtes reconnu pour votre sens du sevice clients, votre sens de l'organisation et votre écoute. Idéalement vous maitrisez SAP La maitrise de l'anglais est impérative, l'espagnol serait un plus.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/127TCDB