Votre mission : rattaché(e) à la direction commercial France, vous serez amené(e) à réaliser:

- La gestion téléphonique, des mails, des courriers clients et la force de vente

- Le traitement des commandes, des offres, des litiges, des avoirs, des avis de souffrance (transport)

- La relance facturation et paiement.

- Le renseignement des indicateurs ou reporting

Votre profil :

- Maitrise des outils bureautiques pack office (Word et Excel), pratique du logiciel Navision serait un plus.

- Pratique de la langue Allemande

- Organisé(e) avec une bonne gestion des priorités et un bon relationnel

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/128JVPF