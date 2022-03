Notre client, acteur mondial des polymères, recherche un Assistant commercial (H/F) en CDD de 6 mois.

35h horaires variables



En tant qu'Assistant(e) commercial(e), les missions sont :

Assister le responsable commercial et l'équipe de vente dans le suivi et le développement de l'activité commerciale.

- Assurer le traitement et le suivi administratif des ventes au client

- Assurer le suivi et le bon déroulement des différentes opérations du processus de traitement des commandes clients

- Saisir et enregistrer la commande dans le logiciel ERP

-Confirmer la commande au client et assurer le suivi

Assurer le suivi et le bon déroulement des livraisons

- Organiser le transport

- Éditer l'ensemble des documents nécessaires à la livraison

- Enregistrer les mouvements de stocks

Assurer le suivi administratif des ventes

- Assurer la facturation

- Assurer le suivi clients

- Assurer le suivi des réclamations clients

- Assurer la gestion des stocks

- Assurer le traitement documentaire

- Participer à différents évènements ponctuels relevant des activités du service

Visite client, participation aux salons



Vous avez un niveau B2 en Anglais et vous maîtrisez les techniques et les outils gestion des ventes (ERP).

Vous avez de bonne connaissance et pratique de la réglementation transport de marchandise & douanes.

La réactivité, la polyvalence et la flexibilité font partie de vos atouts.

De nature rigoureuse et organisée, vous parvenez à communiquer et êtes à l'écoute d'autrui.

Vous êtes à la fois capable de travailler en équipe et en autonomie dans le cadre des procédures administratives de l'entreprise.

