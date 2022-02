En tant qu'Assistant ( e ) Commercial ( e ) (F/H), vous êtes un élément indispensable au bon fonctionnement de l'agence. Vous êtes le lien entre l'équipe commerciale et nos Clients, vous prenez en charge toute la partie administrative et organisationnelle de l'agence. Vous :

- Assurez l'accueil physique et téléphonique du service

- Tenez à jour et effectuez le suivi des tableaux de bord et reporting

- Gérez la communication de l'agence (annonces, affiches vitrines )

- Suivez les dossiers de vente et assistez les Négociateurs/Négociatrices en Immobilier dans le suivi administratif de leur métier

- Rédigez la correspondance auprès des Clients, Notaires et autres partenaires ddu service

- Contribuez activement à la satisfaction Client et à un excellent niveau de qualité de la part du réseau TopImmo

De part votre rôle central, votre rigueur, sens de l'organisation et votre maîtrise de l'expression orale et écrite sont irréprochables. Vous possédez un bon sens de la communication et faites preuve d'écoute et de disponibilité.

Vous avez acquis impérativement une première expérience dans l'immobilier d'entreprise.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/128LXXG