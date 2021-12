Description du poste :

Tenue du standard - Accueil physique et téléphonique

Classements- Courriers divers

Prise de rdv pour les livraisons

Aide à la gestion d'exploitation -

Gestion des plannings de livraisons ainsi que diverses tâches

administratives inhérentes au métier selon consignes et procédures.

Pack office Word /Excel

Description du profil :

BTS Transport et logistique souhaité

Expérience domaine du transport souhaité

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/6850888