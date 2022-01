Dans le cadre de cette mission, vos tâches sont :

- Effectuer l'accueil téléphonique et physique

- Effectuer le traitement des mails/courriers

- Présenter des gammes aux clients

- Saisir les factures et les devis

- Relancer les clients et fournisseurs

- Gérer les services après vente (SAV)

- Réaliser la vente de produits

- Réceptionner les marchandises (port de charges lourdes)

- Planifier des rendez-vous (commerciaux et installation)

- Effectuer la gestion du dépôt

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/126CQJP