Rattaché à la Responsable Administration des Ventes, vous assurez le traitement administratif des commandes kits/rénovations/accessoires France et Export depuis leur réception jusqu'à la livraison chez les clients.

A ce titre, vos missions sont les suivantes :

Assurer la saisie des commandes France et Export (piscines, rénovations, accessoires) dans les délais afin de déclencher la facturation,

Contrôler les commandes afin de garantir le respect des conditions générales de vente sur les réseaux,

Assurer le suivi des dossiers clients jusqu'à la planification,

Réceptionner les règlements des commandes France et Export,

Planifier les commandes avec les clients et/ou partenaires jusqu'à leur transmission au service logistique (mails, téléphone),

Gérer diverses tâches liées au fonctionnement du flux (état des commandes, fiches d'amélioration continue, ...)

Description du profil :

De formation Bac à Bac + 2, vous justifiez idéalement d'une expérience professionnelle réussie de 2 ans minimum sur un poste équivalent.

Disponible, rigoureux et organisé, vous êtes reconnu pour votre polyvalence et votre capacité à travailler en équipe.

Vous maîtrisez le pack Office.

La connaissance de SAP serait un plus

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/7751464