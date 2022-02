Description du poste : Fonction: Assistant commercial H/F Référence: ASSCOM/ALS/11104 Segment de clientèle: AUTRE Mission : Dans le cadre de notre croissance, nous recherchons pour la rentrée de septembre 2021, un assistant commercial F/H qui va intégrer notre équipe commercial à la Direction Régionale. Vous travaillerez en collaboration avec l'équipe commerciale de notre Direction Régionale. Vous assurez le suivi administratifs des dossiers clients, des contrats et des appels d'offres. Vos principales missions : - Assurer le traitement commercial et administratif des dossiers clients - Réaliser les mémoires techniques et devis en lien avec les négociations commerciales - Mettre à jour les bases de données clients - Etablir un reporting régulier auprès des différents services et en lien avec l'équipe commerciale - Gère et veille au respect des contrats - Contact client possible en présentiel S'agissant d'une création de poste, les missions sont évolutives. Profil : BAC +2 en assistanat commercial. Maitrise des outils informatiques et numériques. Bonne connaissance des outils de communication. Bon rédactionnel, rigoureux, vous savez traiter les données confidentielles. Vous savez travailler en équipe, et vous aimez le goût du travail bien fait. Niveau d'expérience requis: 2-5 ans Lieu: Sainte-Croix-en-Plaine, Grand Est, FR Type de contrat: CDI Temps de travail: temps plein Nombre d'heures hebdomadaire: 35 Rémunération: à définir Avantages: 13e mois, comité d'entreprise, participation aux bénéfices Permis de conduire requis: Oui Date prévue d'embauche: Dès que possible

