POSTE : Assistant Commercial H/F

DESCRIPTION : Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.

Les consultants du Département Comptabilité & Finance vous proposent des opportunités de carrière.

Nous recherchons pour le compte de notre client, un assistant administratif et commercial en mission intérim.

Au sein d'une équipe dynamique vous serez chargez de chercher les pièces sur le site et dans le système.

Vous devrez répartir les pièces dans l'ERP afin de créer des listes de colisage

Enfin, vous vous assurerez de la saisie dans l'ERP ainsi que sur Excel.

PROFIL : De formation Bac +2, de type DUT GEA ou dans le domaine de la gestion, vous justifiez d'une expérience similaire de 2 années minimum.

Vous êtes à l'aise en informatique : sur un ERP ainsi que sur Excel pour faire de la saisie.

Vous êtes une personne dynamique et curieuse.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/1352585