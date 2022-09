Vous serez formé(e) et accompagné(e) sur les postes suivants :

- Télé-opératrice : formation sur le logiciel Jobphoning : création de mission, assemblage des fichiers de prospection. Prise de RDV, contact et relances clients.

- RDV prospects : pendre un RDV pris au préalable par téléphone et y assister seule ou accompagnée. Présenter le produit, répondre aux objections, valider le bon de commande avec le client.

- Création des applications mobiles : assemblages des éléments et recherches pour la conception de nos applications mobiles.

- Comptabilité : Prise en main du logiciel comptable MEG : scanner et enregistrer les factures d'achats, réaliser les rapprochements bancaires avec le compte connecté.

Tri administratif des papiers, archivage.

- Assistance commerciale : en contact avec les collaborateurs de l'entreprise, créer les missions et évaluer, les retours, les planning et le rythme de l'organisation pour l'avancement des projets.

- Captations d'éléments pour les applications mobiles : réalisation de reportages photos et textes, accompagnés de recherches sur internet et auprès de tiers personnes et de collectivités sur différents secteurs.

- Gestion technique : déplacements et courtes missions de tâches à réaliser (exemple : envoyer un courrier à la Poste).

Nous recherchons 2 personnes à former en interne dans le cadre d'AFPR (action de formation préalable au recrutement) pendant 3 mois, suivie d'une embauche en CDD 28h/semaine, pendant 6 mois. Lors de votre CDD vous avez aussi des primes sur les ventes.

Travail réalisable en télétravail à hauteur de 50% de l'activité environ.

La durée totale du télétravail ainsi que la répartition sur le mois est à définir avec l'entreprise.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/139QMNK