Description du poste :

Les missions :

Gérer un portefeuille de clients existants, nationaux et internationaux.

Prospecter de nouveaux clients et promouvoir les produits auprès d'une clientèle professionnelle, aussi bien en France qu'à l'export.

Analyser les besoins de ses clients et leur apporter une solution adaptée.

Fidéliser la clientèle.

Mettre en place des actions commerciales auprès des prospects ou des clients.

Participer à l'élaboration des gammes, catalogues, site internet.

Administration des ventes et suivi logistique.

Description du profil :

Profil recherché :

Formation commerciale Bac +3 / 4

Une expérience commerciale B to B dans le domaine de l'agroalimentaire est un plus

Disposer de qualités commerciales et relationnelles développées.

S'avoir s'exprimer parfaitement à l'oral et avoir une bonne qualité rédactionnelle.

Avoir de bonnes connaissances des outils informatiques et des pratiques internet.

Anglais parlé et écrit, l'Allemand parlé et écrit serait également un plus.

Horaires variables. Statut agent de maitrise. Rémunération entre 29 et 31 KE

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/8160293