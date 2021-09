Manpower MULHOUSE TERTIAIRE recherche pour son client, un acteur du secteur des Industries manufacturières et production, un Assistant commercial back office (H/F)Durée : dès que possible pour une longue missionHoraires : 35 heures semaineRémunération : à déterminer Poste basé à OttmarsheimVous allez être en charge des tâches suivantes : - Enregistrer les commandes Clients après mise au point technique (CTS + Responsable Qualité)- Gérer les démarrages de formats en fonction des spécificités appros, qualité- Saisir les besoins prévisionnels de ses clients dans le système IT- Gérer les arrêts formats avec le client et les approvisionneurs.- Tenir et mettre à jour la fiche Client.- Coordonner l'avancement de la commande avec les différents intervenants- Effectuer le traitement des anomalies.- Anticiper les actions à engager en cas de non-tenue des délais (remontée d'informations, intervention auprès des interlocuteurs concernés.- Gérer des Produits Finis et Bobines Mères sans commande avec le Responsable des Achats en s'assurant qu'aucun stock ne dépasse 3 Mois d'ancienneté.- Analyser et enregistrer les litiges techniques et commerciaux- Collaborer avec le vendeur à la gestion des impayés en s'assurant qu'il n'y ait pas d'impayés supérieurs à 10 jours. Profil recherché : Niveau BAC + 2 / BTS Action commercialeLangue : Allemand obligatoire, Anglais souhaitableExpérience souhaitée dans des entreprises du secteur de l'automobile ou sous-traitant automobile .Connaissance SAP est un +

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/0915054