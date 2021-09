Description du poste :

Depuis 20 ans, Le Groupe Geny est un acteur régional incontournable, développé autour de plusieurs pôles : agences d'emploi généralistes, spécialisées et cabinet de conseil en recrutement au service de nos clients.

Nous recrutons pour notre client, PME créée en 1994 dans le domaine de la vente de matériel pour l'agro-alimentaire, un(e) assistant(e)-commercial(e) trilingue allemand et anglais.

Au sein du service pièces détachées / intervention, vous complèterez le service commercial dans le suivi administratif des interventions techniques et réclamations - SAV.

Compétences du poste :

- Accueil téléphonique des clients et fournisseurs

- Gestion administrative

- Saisie des devis et commandes clients et fournisseurs

- Réaliser un suivi des dossiers clients, fournisseurs

- Gestion de la relation clientèle (délai, disponibilité des pièces...)

- Organisation des transports liés aux commandes et retours de pièces

- Suivi des factures clients et fournisseurs

- Divers travaux administratifs

Langue impératif : Allemand Bon vivement souhaité et Anglais Bon souhaité

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/1363993