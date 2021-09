Pour notre client basé dans la région colmarienne, nous recherchons un Assistant Pilote Satisfaction Client (H-F).

Vous aurez en charge l'enchantement des clients. Vous travaillerez en étroite collaboration avec la pilote satisfaction clients et les différents acteurs de la satisfaction clients.

Dans ce cadre, vos principales missions sont les suivantes :

- Création support formation

- Former le personnel afin d'atteindre les objectifs de satisfaction

- Assurer le suivi du personnel formé

-Réaliser des formations personnalisées pour les personnes en difficulté

- Se rendre sur chantier pour suivre les équipes lors de leurs interventions

- S'assurer que les techniciens ont toutes les informations concernant la relation client et les équipements nécessaires

- Alimenter l'outil de suivi des accompagnements terrain

- Réaliser des statistiques concernant ces visites pour déceler les éventuelles récurrences,

- Mettre en place les plans d'actions en vue d'améliorations et en mesurer l'efficacité

- Récupérer les données auprès du responsable performance

- Réaliser l'analyse de l'indicateur

- Déterminer et mettre en place les plans d'actions adéquats en estimant les gains attendus et dans quel délai

- Mesurer l'efficacité des ces plans d'actions et les modifier si besoin

- Réalisation de support de présentation au format POWERPOINT

N'hésitez pas à envoyer votre candidature : c.cantineau[a]actua.fr

Longue mission si capable



Pédagogie, autonomie, rigueur, esprit d'analyser et de synthèse, facilité de communication, organiser et animer des présentations sont les aptitudes et qualités requises.

Titulaire d'un diplôme de niveau Bac+2 dans la qualité et/ou la relation clientèle, une première expérience sur un poste similaire serait un plus.

Vous disposez également d'un réel goût du contact client, d'un esprit de service, et faites preuve de bonnes capacités d'adaptation et d'organisation.

En intégrant la société, vous pourrez donner un élan à votre carrière professionnelle dans une entreprise innovante vous offrant de réelles perspectives d'évolution dans un secteur en plaine expansion.

