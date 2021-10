Afin de renforcer notre agence de Mulhouse nous recrutons dans le cadre d'un CDD un(e) assistant(e) commercial (e) et recrutement H/F

Aussi variées que les caractères de notre belle équipe vos missions se concentreront dans les domaines du recrutement, du commercial, de la paie ainsi que de la gestion administrative. La liste pourrait-être plus ou moins longue : de l'étude des demandes de nos clients, aux entretiens avec nos candidats, de la saisie des contrats, à l'établissement des paies, de votre participation aux jobdating et forums d'emplois et l'utilisation des CVthèques.

Au delà des basiques de ce poste ,nous préférons privilégier votre curiosité , votre ambition et votre prise d'initiative !

Titulaire d'un BAC +2 dans le domaine ou non , vous avez simplement envie de vous investir dans une entreprise dynamique et d'intégrer une équipe accueillante , souriante. Vous avez envie de vous fixer des objectifs et de les atteindre, souhaitez monter en compétences et les mettre au profit de notre agence.

Vous avez envie d'essayer , échouer, réussir, sourire, et partager ? Et maintenant vous voulez en savoir davantage ?

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/121VBPD