Candidate First recrute un Assistant Commercial et Marketing F/H en CDI. Notre client est un industriel de l'agroalimentaire.

Description :

Rattaché au Responsable Commercial, vous l'accompagnez sur des missions opérationnelles commerciales et d'administration des ventes, tout en participant aux projets marketing de développement de l'activité.

Vos principales missions sont :

- Préparer les RDV commerciaux avec la mise à jour de documents de présentation et le recueil d'informations sur le client

- Rédiger les offres commerciales avec exactitude et rapidité

- Répondre aux appels d'offres notamment du secteur public en veillant à la qualité des livrables transmis

- Prospecter de nouveaux clients de type grands comptes pour identifier les interlocuteurs et les appels d'offres à venir

- Assurer la relation avec les clients existants pour développer le chiffre d'affaires et gérer d'éventuelles insatisfactions

- Collaborer activement avec l'ensemble des services de l'entreprise (production, supply chain, finance) pour satisfaire les clients et assurer la rentabilité des opérations

- Participer ponctuellement à l'administration des ventes pour soutenir la collaboratrice en charge de ces tâches

- Assurer une veille du marché pour recueillir des informations sur les concurrents, leurs produits et leurs prix

- Proposer la mise à jour des documents commerciaux (catalogue, liste de prix, fiches recettes, ) en format papier ou digital

Profil recherché :

Diplômé d'un bac + 2 ou Bac + 3, vous possédez au moins 3 ans d'expérience professionnelle en tant qu'Assistant Commercial et Marketing F/H. La connaissance du secteur agro-alimentaire - food tech est un plus mais n'est pas obligatoire.

Rigoureux, communicant et positif, vous disposez de réelles qualités relationnelles pour communiquer en externe et en interne. Le travail d'équipe vous motive. Vous êtes polyvalent et appréciez travailler au sein d'une PME en fort développement.

Votre anglais est opérationnel.

Vous maîtrisez les outils bureautiques et votre anglais est courant.

Salaire proposé : 26 k€ sur 13 mois + primes mensuelles ou trimestrielles

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/136FFNB