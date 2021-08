Vous recherchez un poste rempli de challenges, une ambiance de travail conviviale, stimulante et soutenue ? Rattaché(e) au Directeur commercial et en binôme avec une assistance commerciale, vos missions seront: - Accueil téléphonique et qualification des demandes clients particuliers et entreprises - Prise de rendez-vous pour visites techniques et commerciales - Rédaction de devis divers type transfert, déménagement de particuliers et logistique - Transmission au service Exploitation des informations nécessaires à la réalisation des chantiers - Soutien et relais entre les clients et la force commerciale - Rédaction de courriers divers Venez participer à l'aventure ! Type d'emploi : Temps plein, CDI Salaire : 10,25€ à 11,50€ par heure Avantages : * Titre-restaurant Horaires : * Du Lundi au Vendredi * Heures Supplémentaires Rémunération supplémentaire : * Commissions * Heures supplémentaires majorées Télétravail: * Non.

